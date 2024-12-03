https://ria.ru/20241203/sud-1987119295.html
Нехватка судей в России составила почти 20 процентов
Нехватка судей в России составила почти 20 процентов - РИА Новости, 03.12.2024
Нехватка судей в России составила почти 20 процентов
Недокомплект судей в России составляет почти 20%, сообщил гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:11
2024-12-03T16:11
2024-12-03T16:11
общество
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Недокомплект судей в России составляет почти 20%, сообщил гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов. "Во всех судах на сегодняшний день 6 491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей", - сказал он на пленарном заседании Совета судей РФ. Самый большой недокомплект, по его данным, в арбитражных судах - почти 30%. Иванов назвал несколько причин такой ситуации, первая - это низкая зарплата в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью. Также он упомянул высокую загруженность, при этом увеличивающуюся каждый год. Третья причина - длительность процесса назначения на должность. Так, с момента подачи документов до назначения проходит 7-9 месяцев.
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общество, россия
Нехватка судей в России составила почти 20 процентов
Судебный департамент при ВС: нехватка судей в России составила почти 20%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Недокомплект судей в России составляет почти 20%, сообщил гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов.
"Во всех судах на сегодняшний день 6 491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей", - сказал он на пленарном заседании Совета судей РФ
.
Самый большой недокомплект, по его данным, в арбитражных судах - почти 30%.
Иванов назвал несколько причин такой ситуации, первая - это низкая зарплата в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью. Также он упомянул высокую загруженность, при этом увеличивающуюся каждый год. Третья причина - длительность процесса назначения на должность. Так, с момента подачи документов до назначения проходит 7-9 месяцев.