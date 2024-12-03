https://ria.ru/20241203/stroitelstvo-1987110266.html

Перспективы развития строительной отрасли России обсудили в Москве

Перспективы развития строительной отрасли России обсудили в Москве - РИА Новости, 03.12.2024

Перспективы развития строительной отрасли России обсудили в Москве

Актуальные проблемы развития строительной отрасли России обсудили в ходе круглого стола в Москве представители Московской торгово-промышленной палаты (МТПП),... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:35

2024-12-03T15:35

2024-12-03T15:35

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба ПАО "Симпреал". Актуальные проблемы развития строительной отрасли России обсудили в ходе круглого стола в Москве представители Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), крупной девелоперской компании, отраслевых и сырьевых предприятий, профильных ассоциаций. Мероприятие "Строительная отрасль на сломе эпох. Стратегия развития" состоялось 2 декабря на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня". Инициатором и организатором дискуссии выступила компания "Симпреал" - один из лидеров отечественного рынка добычи и производства каолинитового керамического сырья.Эксперты обсудили актуальные вызовы строительной отрасли, в том числе – последствия отмены льготной ипотеки, рост ключевой ставки, динамику покупательского спроса и проблемы импортозамещения. Особое внимание уделили вопросам реализации национальной Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, разработанной по поручению президента России Владимира Путина.Александр Александрович Крутов, вице-президент по работе с предпринимательским сообществом МТПП, обозначил меры, которые государство предпринимает сегодня для реализации Стратегии, эффективного развития строительной отрасли, а также стабилизации ситуации на рынке. Он подчеркнул вклад столичного региона в развитие российского девелопмента и рост экономических показателей, повышение уровня доступности жилья, а также рассказал о том, что сегодня МТПП может выступать эффективной площадкой для диалога бизнеса и государственных структур с целью решения текущих задач и устранения возможных проблем развития строительной отрасли.Видением специфики развития строительной отрасли и возможностей внутриотраслевого сотрудничества поделилась Алина Сергеевна Калбасова, генеральный директор Most Development:"Спрос на новостройки в этом квартале упал на 24% по сравнению со вторым кварталом текущего года и на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается цен, то не приходится ожидать такого падения, на которое рассчитывает большинство граждан. Цены выросли и подогрелись, теперь рынок должен сформировать рыночную стоимость без льготной ипотеки. Но скорее всего рынок пойдет не по пути снижения цен, а по пути снижения объемов предложения. Тем не менее, мы можем рассчитывать на снижение цен не более чем на 10%.Что влияет на ценообразование застройщиков? В первую очередь инфляция. А также стоимость проектного финансирования, строительная себестоимость. Что могло бы помочь застройщикам снизить цену? Подключение к коммунальной инфраструктуре, снижение нагрузки строительства социальных объектов. Но здесь все в руках власти.Застройщики сейчас в первую очередь идут по пути оптимизации своих расходов, в частности стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, а также оптимизации тендерных процедур, развития долгосрочных отношений с поставщиками, подрядчиками. Застройщики могут подсказывать им какие планируются проекты, какие есть креативные идеи и концепции, в каком направлении двигаться в плане трендов дизайна, комплектации и прочего".Значимость взаимодействия со строительным рынком и отраслевыми организациями подчеркнули и другие участники дискуссии. Так Альберт Александрович Попов, директор АПКМ, отметил важность реализации стратегии импортозамещения, развития внутреннего рынка строительных материалов и жилого строительства, текущие сложности и успехи в этих направлениях:"Мы, также как и девелоперы, видим в последнее время падение объемов спроса на строительные материалы. Но это в основном пока касается только многоквартирных домов. Сектор индивидуального жилищного строительства растет. В ИЖС потребление строительных материалов несколько больше, чем при строительстве многоквартирных домов. Поэтому здесь мы видим некий потенциал замещения.Текущая ситуация с падением спроса на строительные материалы в какой-то момент достигнет пика и пойдет обратный откат. И здесь российским производителям нужно будет быть готовыми к тому, чтобы удовлетворить потенциальный спрос, который появится на волне отложенного спроса. Фактически это будет взрывной рост строительной индустрии.На сегодняшний день российские производители уже достигли высоких успехов. Если говорить об источниках сырья, то за очень короткое время была успешно решена проблема сырьевого импортозамещения. Также российские производства идут по пути постоянной модернизации, обновления, вывода на рынок новых продуктов. Более того, сегодня российская керамика имеет очень большой потенциал в плане экспорта.Что же касается периода внутрироссийского экономического "межсезонья" производители керамической продукции используют его для того, чтобы ещё раз оптимизировать свои производственные и маркетинговые процессы. Поэтому из текущей ситуации мы выйдем более сильными, крепкими и сделаем целый ряд выводов, не без поддержки, конечно, наших профильных регуляторов".Андрей Евгеньевич Воронин, Коммерческий директор ГК "Эстима", отметил, что "ситуация в строительной отрасли в целом стабильная, но есть тренд на снижение объемов производства"."Первое полугодие 2024 года было очень хорошим и для девелоперов, и для производителей строительных материалов. Отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки в III квартале значительно изменили правила игры: ключевые застройщики говорят о снижении продаж, что негативно влияет на темпы ввода жилья и переносы сроков. В конечном итоге это дотягивается до производителей отделочных материалов в виде снижения объема закупки в проектном канале.Для нас, как для производителей, это хорошая возможность ещё раз пересмотреть свой портфель и каналы сбыта для поиска новых возможностей. К примеру, для девелоперов сдача квартир с ремонтом может быть решением и эффективными мерами, которые помогут если не избежать спада спроса, то хотя бы уменьшить его объемы. Но одна отделка сильного влияния на поддержание спроса не окажет. Ключевой фактор - льготное кредитование. Если оно будет, то дополнение в виде отделки "под ключ" может стать для молодых семей хорошим стимулом в пользу покупки жилья", - считает он.Воронин также отметил, что вызовом для отечественных производителей керамогранита сегодня стал неконтролируемый импорт из Средней Азии. По итогам контрольных закупок ГК "Эстима" продукцию только 2-х производителей из 10 можно назвать керамогранитом согласно действующему ГОСТу 13996-2019. Решению этой проблемы могут способствовать обязательная сертификация соответствия ГОСТ и введение таможенных пошлин. А также более плотная вертикальная интеграция бизнеса строительной отрасли, позволяющая формировать более эффективные цепочки производства и поставок продукции.Рост объемов отделки жилья с использованием российских материалов должен стать одним из ключевых драйверов развития строительной отрасли. Залогом устойчивого развития здесь становится сырьевая база – качественная и отвечающая потребностям рынка.Этому вопросу было посвящено выступление представителей ПАО "Симпреал", ставящего своей целью развивать экономику и общество через качественный продукт, стабильные взаимоотношения бизнеса. Так, Екатерина Алексеевна Пурбек, Исполнительный директор ПАО "Симпреал", в своей речи затронула тему участия сырьевых компаний в реализации национальной Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ и Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ."Добывающие компании и производители сырья являются полноправными участниками строительной индустрии. Более того, мы убеждены, что выстраивание единой вертикали — от сырьевого звена до готовой продукции — это ключ к устойчивому развитию не только строительной отрасли, но и экономики в целом. Сырье — это не просто ресурс, это стратегический актив, от которого зависят будущее страны", - подчеркнула она.Инвестиции в разработку новых сортов – одна из основных стратегий развития "Симпреал"."Мы стремимся предлагать своим партнерам такие решения, которые с одной стороны были бы комплексными, а с другой – без труда адаптировались под задачи конкретного производства. Например, компания предоставляет весь комплекс услуг по подбору сырья. С 2024 года компания имеет собственные железнодорожные вагоны российского производства. Это позволило нам усилить долю ж/д-перевозок в логистической сети, оптимизировать время доставки грузов и сделать их транспортировку еще более безопасной. Кроме того, логистические решения включают в себя и доставку автомобильным транспортом. Здесь в нашем распоряжении большой автопарк с современными машинами стандарта Евро-6", - сказала Юлия Борисовна Пиковская, руководитель отдела маркетинга и ВЭС ПАО "Симпреал".В завершении круглого стола все участники подчеркнули важность объединения усилий игроков рынка.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы