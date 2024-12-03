https://ria.ru/20241203/stavropole-1987181751.html

На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%

На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50% - РИА Новости, 03.12.2024

На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%

В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и, в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:24

2024-12-03T19:24

2024-12-03T19:24

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

жилье

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и, в том числе госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", выполнен на 146,7%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, плановое значение по вводу жилья в текущем году в регионе составляет 1,2 миллиона квадратных метров. По предварительным данным, за январь-ноябрь введено в строй 1,8 миллиона квадратных метров. "Лидером среди строительства нового жилья остается индивидуальное строительство - на долю частных домов в 2024 году приходится 1,2 миллиона квадратных метров. Объем построенных многоквартирных домов составляет почти 629 тысяч квадратных метров", - сообщил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров. В Ставропольском крае ежегодно увеличиваются объемы ввода жилья. Показатель, утвержденный национальным проектом, выполняется с опережением каждый год. Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу до 2030 года ввести в эксплуатацию на Ставрополье свыше 16 миллионов квадратных метров жилья, из которых уже построено более 9,1 миллиона.

https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html

https://ria.ru/20241128/vladimirov-1986321114.html

ставропольский край

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ставропольский край, владимир владимиров, жилье