https://ria.ru/20241203/stavropole-1987181751.html
На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%
На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50% - РИА Новости, 03.12.2024
На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%
В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и, в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:24
2024-12-03T19:24
2024-12-03T19:24
ставропольский край
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владимир владимиров
жилье
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и, в том числе госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", выполнен на 146,7%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, плановое значение по вводу жилья в текущем году в регионе составляет 1,2 миллиона квадратных метров. По предварительным данным, за январь-ноябрь введено в строй 1,8 миллиона квадратных метров. "Лидером среди строительства нового жилья остается индивидуальное строительство - на долю частных домов в 2024 году приходится 1,2 миллиона квадратных метров. Объем построенных многоквартирных домов составляет почти 629 тысяч квадратных метров", - сообщил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров. В Ставропольском крае ежегодно увеличиваются объемы ввода жилья. Показатель, утвержденный национальным проектом, выполняется с опережением каждый год. Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу до 2030 года ввести в эксплуатацию на Ставрополье свыше 16 миллионов квадратных метров жилья, из которых уже построено более 9,1 миллиона.
https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html
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ставропольский край, владимир владимиров, жилье
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Жилье
На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%
Ставрополье перевыполнило годовой план по вводу жилья уже почти на 50 процентов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и, в том числе госпрограммы края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", выполнен на 146,7%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, плановое значение по вводу жилья в текущем году в регионе составляет 1,2 миллиона квадратных метров. По предварительным данным, за январь-ноябрь введено в строй 1,8 миллиона квадратных метров.
"Лидером среди строительства нового жилья остается индивидуальное строительство - на долю частных домов в 2024 году приходится 1,2 миллиона квадратных метров. Объем построенных многоквартирных домов составляет почти 629 тысяч квадратных метров", - сообщил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края
Андрей Уваров.
В Ставропольском крае ежегодно увеличиваются объемы ввода жилья. Показатель, утвержденный национальным проектом, выполняется с опережением каждый год.
Губернатор Владимир Владимиров
ставит задачу до 2030 года ввести в эксплуатацию на Ставрополье свыше 16 миллионов квадратных метров жилья, из которых уже построено более 9,1 миллиона.