https://ria.ru/20241203/ssha-1987199051.html

Изменений в боеготовности сил США нет, заявили в Госдепе

Изменений в боеготовности сил США нет, заявили в Госдепе - РИА Новости, 03.12.2024

Изменений в боеготовности сил США нет, заявили в Госдепе

США не меняют боеготовность своих сил на фоне событий в Южной Корее, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:49

2024-12-03T21:49

2024-12-03T21:49

в мире

южная корея

сша

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США не меняют боеготовность своих сил на фоне событий в Южной Корее, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Никакого изменения нашей боеготовности нет", - сообщил он журналистам, отвечая на на брифинге на вопрос о возможном изменении боеготовности американских вооруженных сил из-за ситуации в Южной Корее. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987195905.html

южная корея

сша

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в мире, южная корея, сша, юн сок ель, введение военного положения в южной корее