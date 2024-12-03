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ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 03.12.2024 (обновлено: 12:37 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987070637.html
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 40 боевиков у Нескучного и Слатино в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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