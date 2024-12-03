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ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 40 боевиков у Нескучного и Слатино в Харьковской области