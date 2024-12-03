https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987070637.html

ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:26

2024-12-03T12:26

2024-12-03T12:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность