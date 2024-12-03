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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987066642.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики - РИА Новости, 03.12.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики
Авиация и артиллерия России поражали инфраструктуру военных аэродромов Украины, объекты энергетики, средства ПВО сбили 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:20
2024-12-03T12:20
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России поражали инфраструктуру военных аэродромов Украины, объекты энергетики, средства ПВО сбили 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - вне зоны проведения специальной военной операции. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и объекты энергетики

МО: авиация и артиллерия поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и энергообъекты

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России поражали инфраструктуру военных аэродромов Украины, объекты энергетики, средства ПВО сбили 40 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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