https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987063053.html

Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области

Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024

Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)