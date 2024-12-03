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Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:13
2024-12-03T12:13
2024-12-03T12:57
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области