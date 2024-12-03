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Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.12.2024 (обновлено: 12:57 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987063053.html
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области
Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:13
2024-12-03T12:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Новодаровку в Запорожской области

Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новодаровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области
Группировка войск Восток освободила село Новодаровка в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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