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Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html
Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ
Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ
До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из 5 населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:36
2024-12-03T07:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из 5 населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР. На данный момент, осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского муниципального округа (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что все эти населенные пункты получили критические разрушения из-за действий украинских сил.
https://ria.ru/20241128/marochko-1986136789.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ

Марочко: до освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из 5 населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР. На данный момент, осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского муниципального округа (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что все эти населенные пункты получили критические разрушения из-за действий украинских сил.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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