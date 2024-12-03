https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html

Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ

Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ

До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из 5 населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:36

2024-12-03T07:36

2024-12-03T07:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из 5 населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР. На данный момент, осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского муниципального округа (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что все эти населенные пункты получили критические разрушения из-за действий украинских сил.

https://ria.ru/20241128/marochko-1986136789.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность