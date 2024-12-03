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Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника - РИА Новости, 03.12.2024
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05:35 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987001924.html
Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника
Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника - РИА Новости, 03.12.2024
Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника
Штурмовик группировки войск "Центр" Даниил Мауер, рассказал РИА Новости, как при зачистке на красноармейском направлении уничтожил польского наемника, несмотря... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:35
2024-12-03T05:35
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Центр" Даниил Мауер, рассказал РИА Новости, как при зачистке на красноармейском направлении уничтожил польского наемника, несмотря на полученное в ходе боя огнестрельное ранение. "В ходе освобождение населенного пункта Петровка я вступил со своим напарником в бой с военнослужащими Украины, мы зачищали дом, нарвались на растяжку, мой напарник к сожалению погиб, я получил множественные осколочные ранения правого предплечья, повредило левую кисть и по мне из темноты именно с этого дома, который мы зачищали, начали работать с пулемета", - рассказал РИА Новости рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер. В ходе перестрелки с противником боец получил пулевое сквозное ранение в бедро. Но продолжил вести огонь. "По окончанию стрельбы – я так понял, что у противника закончились боеприпасы, я начал закидывать туда гранаты и в итоге выиграл схватку с противником" - пояснил военнослужащий. После того, как противник был уничтожен, штурмовик зашел в помещение, откуда непосредственно по нему велся огонь. "Я понял, что на самом деле это были не военнослужащие Украины. Это были польские наемники, потому что у них были польские флаги, нашивки на их языке", - добавил штурмовик. Даниил Мауер отметил, что в ходе этого боя встретился с двумя наемниками, но, по его словам, согласно сообщению командования, их там было пятеро. "Обмундирование было обычное – стандартное, я думаю это были просто наемники, потому что толком какого-то серьезного боя не дали, потому что как оказалось, их там было пятеро. Я отстреливался всего с одним, соответственно они скорее всего испугались, когда мы зачищали этот дом" - сказал в завершение боец, добавив, что число наемников позже ему уточнило командование.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
https://ria.ru/20240504/naemnik-1943798220.html
https://ria.ru/20240402/naemniki-1937230062.html
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украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность
Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника

Штурмовик группировки "Центр" Мауер рассказал, как уничтожил польского наемника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Центр" Даниил Мауер, рассказал РИА Новости, как при зачистке на красноармейском направлении уничтожил польского наемника, несмотря на полученное в ходе боя огнестрельное ранение.
"В ходе освобождение населенного пункта Петровка я вступил со своим напарником в бой с военнослужащими Украины, мы зачищали дом, нарвались на растяжку, мой напарник к сожалению погиб, я получил множественные осколочные ранения правого предплечья, повредило левую кисть и по мне из темноты именно с этого дома, который мы зачищали, начали работать с пулемета", - рассказал РИА Новости рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер.
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В ходе перестрелки с противником боец получил пулевое сквозное ранение в бедро. Но продолжил вести огонь.
«
"По окончанию стрельбы – я так понял, что у противника закончились боеприпасы, я начал закидывать туда гранаты и в итоге выиграл схватку с противником" - пояснил военнослужащий.
После того, как противник был уничтожен, штурмовик зашел в помещение, откуда непосредственно по нему велся огонь.
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"Я понял, что на самом деле это были не военнослужащие Украины. Это были польские наемники, потому что у них были польские флаги, нашивки на их языке", - добавил штурмовик.
Даниил Мауер отметил, что в ходе этого боя встретился с двумя наемниками, но, по его словам, согласно сообщению командования, их там было пятеро.
"Обмундирование было обычное – стандартное, я думаю это были просто наемники, потому что толком какого-то серьезного боя не дали, потому что как оказалось, их там было пятеро. Я отстреливался всего с одним, соответственно они скорее всего испугались, когда мы зачищали этот дом" - сказал в завершение боец, добавив, что число наемников позже ему уточнило командование.
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