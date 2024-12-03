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Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.12.2024 (обновлено: 05:33 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье
Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:08
2024-12-03T05:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Ведомство также добавило, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.
https://ria.ru/20241202/su-34-1986900946.html
https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

© Минобороны РоссииРоссийский вертолет Ми-28НМ
Российский вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Минобороны России
Российский вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа экипажа Су-34 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Вчера, 16:13
Ведомство также добавило, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.
Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
16 ноября, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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