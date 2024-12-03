https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html

Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024

Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:08

2024-12-03T05:08

2024-12-03T05:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Ведомство также добавило, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

https://ria.ru/20241202/su-34-1986900946.html

https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм