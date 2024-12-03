https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье
Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:08
2024-12-03T05:08
2024-12-03T05:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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ми-28нм
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Ведомство также добавило, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.
https://ria.ru/20241202/su-34-1986900946.html
https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье