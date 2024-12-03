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Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.12.2024
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05:04 03.12.2024 (обновлено: 05:32 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000397.html
Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении
Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.12.2024
Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении
Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих вооруженных... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:04
2024-12-03T05:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам оператор расчета ПТРК с позывным "Арбат". "Расчет получил данные от разведывательного БПЛА о перемещении группы противника на одном из участков фронта. Выдвинулись на позицию, где развернули противотанковый комплекс "Метис" и точным попаданием уничтожили группу пехоты ВСУ", - сказал он. По его словам, при выполнении боевых задач расчеты ПТРК получают данные с координатами целей, оперативно выдвигаются на позиции и после корректировки на месте наносят огневое поражение противнику. "Мы работаем с "Метисом", "Фаготом", "Корнетом", со всеми противотанковыми средствами, которые стоят у нас на вооружении. У нас цели разные, бывает живая сила противника, бывает техника", - рассказал военнослужащий.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

Расчет ПТРК группы "Днепр" уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам оператор расчета ПТРК с позывным "Арбат".
"Расчет получил данные от разведывательного БПЛА о перемещении группы противника на одном из участков фронта. Выдвинулись на позицию, где развернули противотанковый комплекс "Метис" и точным попаданием уничтожили группу пехоты ВСУ", - сказал он.
По его словам, при выполнении боевых задач расчеты ПТРК получают данные с координатами целей, оперативно выдвигаются на позиции и после корректировки на месте наносят огневое поражение противнику. "Мы работаем с "Метисом", "Фаготом", "Корнетом", со всеми противотанковыми средствами, которые стоят у нас на вооружении. У нас цели разные, бывает живая сила противника, бывает техника", - рассказал военнослужащий.
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