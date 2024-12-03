https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000397.html

Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 03.12.2024

Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих вооруженных... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:04

2024-12-03T05:04

2024-12-03T05:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам оператор расчета ПТРК с позывным "Арбат". "Расчет получил данные от разведывательного БПЛА о перемещении группы противника на одном из участков фронта. Выдвинулись на позицию, где развернули противотанковый комплекс "Метис" и точным попаданием уничтожили группу пехоты ВСУ", - сказал он. По его словам, при выполнении боевых задач расчеты ПТРК получают данные с координатами целей, оперативно выдвигаются на позиции и после корректировки на месте наносят огневое поражение противнику. "Мы работаем с "Метисом", "Фаготом", "Корнетом", со всеми противотанковыми средствами, которые стоят у нас на вооружении. У нас цели разные, бывает живая сила противника, бывает техника", - рассказал военнослужащий.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность