Рейтинг@Mail.ru
ВС России создали буферную зону в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986999639.html
ВС России создали буферную зону в Запорожской области
ВС России создали буферную зону в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
ВС России создали буферную зону в Запорожской области
Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:51
2024-12-03T04:51
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
южный военный округ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3362be14bbf0ac588dba806738ff1e7c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер". "Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал собеседник агентства. С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685664.html
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894535_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2a590311abfca801e8e92398dffdd3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Южный военный округ, Безопасность
ВС России создали буферную зону в Запорожской области

ВС России с помощью БПЛА создали буферную зону в Запорожской области

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета БПЛА
Военнослужащие расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".
"Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал собеседник агентства.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ
1 декабря, 05:15
С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.
Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.
Уничтожение дроном замаскированного полевого боекомплекта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области
1 декабря, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЮжный военный округБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала