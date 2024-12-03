https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986999639.html

ВС России создали буферную зону в Запорожской области

ВС России создали буферную зону в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024

ВС России создали буферную зону в Запорожской области

Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:51

2024-12-03T04:51

2024-12-03T04:51

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

южный военный округ

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер". "Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал собеседник агентства. С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.

https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685664.html

https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, южный военный округ, безопасность