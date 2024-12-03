https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986999639.html
ВС России создали буферную зону в Запорожской области
ВС России создали буферную зону в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
ВС России создали буферную зону в Запорожской области
Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:51
2024-12-03T04:51
2024-12-03T04:51
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
южный военный округ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3362be14bbf0ac588dba806738ff1e7c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер". "Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал собеседник агентства. С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685664.html
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894535_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2a590311abfca801e8e92398dffdd3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Южный военный округ, Безопасность
ВС России создали буферную зону в Запорожской области
ВС России с помощью БПЛА создали буферную зону в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".
"Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал собеседник агентства.
С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.
Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.