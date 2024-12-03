https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986998473.html
Российские медики рассказали, как спасли украинского военного
Российские медики рассказали, как спасли украинского военного - РИА Новости, 03.12.2024
Российские медики рассказали, как спасли украинского военного
Российские военные медики спасли уже пленного украинского военного с критическими ранениями, ему были вынуждены провести три ампутации конечностей, рассказал... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:24
2024-12-03T04:24
2024-12-03T08:34
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
общество
врачи
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ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Российские военные медики спасли уже пленного украинского военного с критическими ранениями, ему были вынуждены провести три ампутации конечностей, рассказал РИА Новости начальник травматологического отделения одного из российских военных госпиталей. "(Украинский - ред.) военнопленный поступил к нам в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. После первично проведенных ампутаций левой верхней конечности и левой нижней конечности, после ранений, которые он получил 31 октября этого года, первично его оперировали в одном из передовых госпиталей министерства обороны Российской Федерации. На дальнейшее лечение он поступил к нам в госпиталь", — сказал врач. Медик уточнил, что в прифронтовом госпитале украинскому пленному произвели операцию по ампутации левой руки и левой ноги, затем после перевода и стабилизации раненого ему провели несколько сложных операций, ампутировав правую ногу, сформировали культи для протезирования на всех конечностях, которые пришлось подвергнуть ампутации. Так же начальник травматологического отделения отметил, что для врачей было не важно, кем является раненый: представителем сил противника или нет. "Это те же, такие же люди, как и мы. И то, что мы воюем против друг друга, это ни о чем не говорит. Здесь эти рамки прекращают быть", — добавил начальник травматологического отделения. Сам украинский пленный Михаил Терещенко рассказал РИА Новости о том, как его спасли российские солдаты и врачи. "Мою позицию штурманули. (Потом меня - ред.) заметили ваши ребята с дрона. Ну, они видели, что я уже там без брони, руки перебиты, перебинтованы, сопротивления вряд ли какое-то могу оказать. Ну и, видимо, подозревая, что я получил критические ранения, и парень в моем подчинении, который был, ну, ваши ребята (тоже - ред.) думали, что мы умрем. И они пришли и спустились, взяли в плен", — рассказал украинский военнопленный, которому проводили операцию.
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
https://ria.ru/20240812/vrachi-1965585039.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987010853_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a4ac793dfc9f88cc42910264d71c836e.jpg
"Такие же люди, как и мы" – военный медик о лечении украинского военнослужащего
"Такие же люди, как и мы"
Российские военные медики спасли украинского военного с критическими ранениями, ему были вынуждены провести 3 ампутации конечностей.
Об этом РИА Новости рассказал начальник травматологического отделения одного из российских военных госпиталей.
2024-12-03T04:24
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, врачи, раненые, сво, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Общество, Врачи, раненые, СВО, Вооруженные силы Украины
Российские медики рассказали, как спасли украинского военного
Российские военные медики спасли украинского солдата с критическими ранениями
ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Российские военные медики спасли уже пленного украинского военного с критическими ранениями, ему были вынуждены провести три ампутации конечностей, рассказал РИА Новости начальник травматологического отделения одного из российских военных госпиталей.
"(Украинский - ред.) военнопленный поступил к нам в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. После первично проведенных ампутаций левой верхней конечности и левой нижней конечности, после ранений, которые он получил 31 октября этого года, первично его оперировали в одном из передовых госпиталей министерства обороны Российской Федерации. На дальнейшее лечение он поступил к нам в госпиталь", — сказал врач.
Медик уточнил, что в прифронтовом госпитале украинскому пленному произвели операцию по ампутации левой руки и левой ноги, затем после перевода и стабилизации раненого ему провели несколько сложных операций, ампутировав правую ногу, сформировали культи для протезирования на всех конечностях, которые пришлось подвергнуть ампутации.
Так же начальник травматологического отделения отметил, что для врачей было не важно, кем является раненый: представителем сил противника или нет.
"Это те же, такие же люди, как и мы. И то, что мы воюем против друг друга, это ни о чем не говорит. Здесь эти рамки прекращают быть", — добавил начальник травматологического отделения.
Сам украинский пленный Михаил Терещенко рассказал РИА Новости о том, как его спасли российские солдаты и врачи.
"Мою позицию штурманули. (Потом меня - ред.) заметили ваши ребята с дрона. Ну, они видели, что я уже там без брони, руки перебиты, перебинтованы, сопротивления вряд ли какое-то могу оказать. Ну и, видимо, подозревая, что я получил критические ранения, и парень в моем подчинении, который был, ну, ваши ребята (тоже - ред.) думали, что мы умрем. И они пришли и спустились, взяли в плен", — рассказал украинский военнопленный, которому проводили операцию.