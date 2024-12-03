https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986994453.html

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:07

2024-12-03T03:07

2024-12-03T03:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты "Ураганов" артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ", — сообщили в МО РФ. "В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли удар по выявленным целям", — уточнили в оборонном ведомстве. По данным Минобороны России, корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)