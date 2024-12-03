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Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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03:07 03.12.2024 (обновлено: 03:18 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986994453.html
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:07
2024-12-03T03:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты "Ураганов" артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ", — сообщили в МО РФ. "В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли удар по выявленным целям", — уточнили в оборонном ведомстве. По данным Минобороны России, корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты "Ураганов" артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ", — сообщили в МО РФ.
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"В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли удар по выявленным целям", — уточнили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны России, корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
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