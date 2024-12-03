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Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО - РИА Новости, 03.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:43 03.12.2024 (обновлено: 18:44 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sotspomosch-1987162962.html
Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО
Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО - РИА Новости, 03.12.2024
Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО
Министерство социального развития Подмосковья рассказало о предоставлении помощи инвалидам через социальные центры региона. С начала 2024 года ее получили около РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:43
2024-12-03T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство социального развития Подмосковья рассказало о предоставлении помощи инвалидам через социальные центры региона. С начала 2024 года ее получили около 500 человек, сообщил 360.ru.В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе функционируют 47 учреждений, где взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить социальные услуги. Найти центр социального обслуживания и реабилитации можно в каждом округе. Совсем недавно в семейном центре Мещерякова открылся новый корпус для слепоглухих, а в передовом центре реабилитации "Ясенки" завершается строительство бассейна.В каждом учреждении работают врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре и социокультурной реабилитации. В 10 центрах люди с ограничениями по здоровью могут освоить новую профессию в специальных трудовых мастерских.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовЖенщина спускается по лестнице с помощью подъемной платформы
Женщина спускается по лестнице с помощью подъемной платформы - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство социального развития Подмосковья рассказало о предоставлении помощи инвалидам через социальные центры региона. С начала 2024 года ее получили около 500 человек, сообщил 360.ru.
В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе функционируют 47 учреждений, где взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить социальные услуги. Найти центр социального обслуживания и реабилитации можно в каждом округе. Совсем недавно в семейном центре Мещерякова открылся новый корпус для слепоглухих, а в передовом центре реабилитации "Ясенки" завершается строительство бассейна.
В каждом учреждении работают врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре и социокультурной реабилитации. В 10 центрах люди с ограничениями по здоровью могут освоить новую профессию в специальных трудовых мастерских.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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