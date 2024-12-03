https://ria.ru/20241203/sotspomosch-1987162962.html

Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО

Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО - РИА Новости, 03.12.2024

Социальную помощь предоставили почти 500 инвалидам, проживающим в МО

Министерство социального развития Подмосковья рассказало о предоставлении помощи инвалидам через социальные центры региона. С начала 2024 года ее получили около РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:43

2024-12-03T18:43

2024-12-03T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство социального развития Подмосковья рассказало о предоставлении помощи инвалидам через социальные центры региона. С начала 2024 года ее получили около 500 человек, сообщил 360.ru.В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе функционируют 47 учреждений, где взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить социальные услуги. Найти центр социального обслуживания и реабилитации можно в каждом округе. Совсем недавно в семейном центре Мещерякова открылся новый корпус для слепоглухих, а в передовом центре реабилитации "Ясенки" завершается строительство бассейна.В каждом учреждении работают врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре и социокультурной реабилитации. В 10 центрах люди с ограничениями по здоровью могут освоить новую профессию в специальных трудовых мастерских.

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