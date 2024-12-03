https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987203300.html

Украина может обсудить территориальные вопросы с Россией, считает Бербок

Украина может обсудить территориальные вопросы с Россией, считает Бербок - РИА Новости, 03.12.2024

Украина может обсудить территориальные вопросы с Россией, считает Бербок

Украина может обсудить с Россией территориальные вопросы для достижения мирного соглашения Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:47

2024-12-03T22:47

2024-12-03T22:47

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина может обсудить с Россией территориальные вопросы для достижения мирного соглашения Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Bloomberg."Существуют различные элементы мира: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы, восстановление, урегулирование санкций", — сказала она.Политик добавила, что "Украина сама решает, с какими целями сядет за стол переговоров".В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html

https://ria.ru/20241203/ukraine-1987107983.html

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