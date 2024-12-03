https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987113739.html
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Отказ Абхазии ратифицировать соглашения об инвестициях с Россией не приведет к ухудшению отношений, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в интервью... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:50
2024-12-03T15:50
2024-12-03T16:38
в мире
абхазия
россия
светлана журова
мария захарова
госдума рф
сухум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Отказ Абхазии ратифицировать соглашения об инвестициях с Россией не приведет к ухудшению отношений, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Ленте.ру"."Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения", — сказала она.Политик добавила, что среди проживающих в Абхазии много людей с российскими паспортами. Она также отметила, что у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. В ноябре парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приняла к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии и будет внимательно следить за развитием ситуации в стране.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, светлана журова, мария захарова, госдума рф, сухум
В мире, Абхазия, Россия, Светлана Журова, Мария Захарова, Госдума РФ, Сухум
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Депутат Госдумы Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с РФ