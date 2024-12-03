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В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
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15:50 03.12.2024 (обновлено: 16:38 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987113739.html
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Отказ Абхазии ратифицировать соглашения об инвестициях с Россией не приведет к ухудшению отношений, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в интервью... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:50
2024-12-03T16:38
в мире
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Отказ Абхазии ратифицировать соглашения об инвестициях с Россией не приведет к ухудшению отношений, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Ленте.ру"."Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения", — сказала она.Политик добавила, что среди проживающих в Абхазии много людей с российскими паспортами. Она также отметила, что у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. В ноябре парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приняла к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии и будет внимательно следить за развитием ситуации в стране.
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в мире, абхазия, россия, светлана журова, мария захарова, госдума рф, сухум
В мире, Абхазия, Россия, Светлана Журова, Мария Захарова, Госдума РФ, Сухум
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией

Депутат Госдумы Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Отказ Абхазии ратифицировать соглашения об инвестициях с Россией не приведет к ухудшению отношений, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Ленте.ру".
"Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения", — сказала она.
Политик добавила, что среди проживающих в Абхазии много людей с российскими паспортами. Она также отметила, что у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. В ноябре парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приняла к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии и будет внимательно следить за развитием ситуации в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреАбхазияРоссияСветлана ЖуроваМария ЗахароваГосдума РФСухум
 
 
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