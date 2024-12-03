https://ria.ru/20241203/sneg-1987361634.html

Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см

Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см - РИА Новости, 04.12.2024

Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см

Снег ожидается местами в Москве ночью и днем в среду, его прирост может составить до 1 сантиметра, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-03T21:50

2024-12-03T21:50

2024-12-04T16:17

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Снег ожидается местами в Москве ночью и днем в среду, его прирост может составить до 1 сантиметра, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 4 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается снег, его прирост может составить до одного сантиметра. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.

https://ria.ru/20241203/prudy-1987032441.html

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