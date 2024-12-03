Рейтинг@Mail.ru
Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
21:50 03.12.2024 (обновлено: 16:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sneg-1987361634.html
Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см
Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см - РИА Новости, 04.12.2024
Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см
Снег ожидается местами в Москве ночью и днем в среду, его прирост может составить до 1 сантиметра, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-03T21:50
2024-12-04T16:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_696233dda01010159e982a00d677b807.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Снег ожидается местами в Москве ночью и днем в среду, его прирост может составить до 1 сантиметра, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 4 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается снег, его прирост может составить до одного сантиметра. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.
https://ria.ru/20241203/prudy-1987032441.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b86e6a055059f66d72d9a247a9ecd8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Снег ожидается местами в Москве в среду, прирост может составить до 1 см

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о возможном приросте снега в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Снег ожидается местами в Москве ночью и днем в среду, его прирост может составить до 1 сантиметра, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 4 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается снег, его прирост может составить до одного сантиметра. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.
Оленьи пруды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве
3 декабря, 10:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала