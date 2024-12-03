https://ria.ru/20241203/slovakija-1987129039.html

В Словакии закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке

В Словакии закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке - РИА Новости, 03.12.2024

В Словакии закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке

Активисты из объединения "Брат за Брата" сообщили, что закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке, установленном на востоке страны. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:45

2024-12-03T16:45

2024-12-03T16:45

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БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Активисты из объединения "Брат за Брата" сообщили, что закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке, установленном на востоке страны. Активисты во вторник опубликовали несколько фотографий танка Т-34, установленного в населенном пункте Кошицкий Клеченов (на востоке Словакии) в память об освобождении этого района советской армией. На одной из них видна надпись, сделанная вандалами белой краской на корпусе танка, на других активисты закрашивают эту надпись зеленой краской. "Осквернили памятник в населенном пункте Кошицкий Клеченов, семья "Брат за Брата" приняла меры незамедлительно", - подписали фотографии активисты. Это не первый случай, когда участники объединения "Брат за Брата" ликвидируют последствия вандализма. В августе они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов (на юго-востоке Словакии). Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.

https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html

https://ria.ru/20241202/memorial-1986916337.html

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в мире, словакия, т-34