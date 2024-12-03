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НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто
НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.12.2024
НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто
Вступление НАТО в конфликт на Украине - это красная линия, проведенная самим альянсом, цель Венгрии заключается в том, чтобы за полтора месяца до инаугурации... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:34
2024-12-03T20:34
2024-12-03T20:34
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Вступление НАТО в конфликт на Украине - это красная линия, проведенная самим альянсом, цель Венгрии заключается в том, чтобы за полтора месяца до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ее никто не пересек, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Моя цель - еще раз подчеркнуть, что красные линии действительно существуют... часть их мы сами провели 2,5 года назад в этом же здании, не в том же составе - поскольку люди часто меняются, - но на таком же заседании глав МИД. Одна красная линия как раз заключалась в том, что НАТО не может стать участником этого конфликта. А сейчас мы отмечаем много противоположных позиций", - сказал Сийярто журналистам после заседания глав МИД стран НАТО, которое транслировалось в соцсети Facebook*. По его словам, Венгрия нацелена на то, чтобы "в ближайшие полтора месяца эти красные линии сохранились и НАТО их не перешла", а также чтобы до инаугурации Трампа вообще "не произошло такого, что может поставить под угрозу установление мира" на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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в мире, венгрия, украина, сша, дональд трамп, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Украина, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, НАТО
НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто
Сийярто назвал вступление НАТО в конфликт на Украине красной линией альянса