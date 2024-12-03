https://ria.ru/20241203/siriya-1987200944.html
В ЦПВС сообщили об уничтожении до ста боевиков за сутки
В ЦПВС сообщили об уничтожении до ста боевиков за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
В ЦПВС сообщили об уничтожении до ста боевиков за сутки
До 100 боевиков, а также военная техника и склад боеприпасов уничтожены за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:12
2024-12-03T22:12
2024-12-03T22:12
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. До 100 боевиков, а также военная техника и склад боеприпасов уничтожены за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков, позициям зенитных ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, складам боеприпасов, вооружения и военной техники. Уничтожено до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО БМ-21, 27 единиц автомобильной техники, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, алеппо, хама (мухафаза), идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Хама (мухафаза), Идлиб (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ЦПВС сообщили об уничтожении до ста боевиков за сутки
ЦПВС: за сутки в Сирии уничтожили до ста боевиков, технику и склад боеприпасов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. До 100 боевиков, а также военная техника и склад боеприпасов уничтожены за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков, позициям зенитных ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, складам боеприпасов, вооружения и военной техники. Уничтожено до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО БМ-21, 27 единиц автомобильной техники, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.