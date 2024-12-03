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Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
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19:36 03.12.2024 (обновлено: 19:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/siriya-1987183644.html
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки
Сирийские вооруженные силы за минувшие 24 часа ликвидировали более 200 террористов на севере провинции Хама и в Идлиб, сообщается в заявлении главного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:36
2024-12-03T19:47
в мире
идлиб (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
хама (мухафаза)
россия
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы за минувшие 24 часа ликвидировали более 200 террористов на севере провинции Хама и в Идлиб, сообщается в заявлении главного командования армии САР."В течении последних 24 часов… наши вооруженные силы ликвидировала более 200 террористов, включая главарей бандгрупп иностранного происхождения", - написано в заявлении.Также в коммюнике отмечается, что за минувшие сутки было сбито более 20 беспилотников, уничтожен оперативный штаб террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) и три склада с боеприпасами и оружием.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241203/siriya-1987181498.html
идлиб (мухафаза)
хама (мухафаза)
россия
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в мире, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, хама (мухафаза), россия
В мире, Идлиб (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (мухафаза), Россия
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки

Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки в Идлибе и Хаме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы за минувшие 24 часа ликвидировали более 200 террористов на севере провинции Хама и в Идлиб, сообщается в заявлении главного командования армии САР.
"В течении последних 24 часов… наши вооруженные силы ликвидировала более 200 террористов, включая главарей бандгрупп иностранного происхождения", - написано в заявлении.
Также в коммюнике отмечается, что за минувшие сутки было сбито более 20 беспилотников, уничтожен оперативный штаб террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) и три склада с боеприпасами и оружием.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
США нанесли минимум один удар по провинции в Сирии, пишет Reuters
Вчера, 19:22
 
В миреИдлиб (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024Хама (мухафаза)Россия
 
 
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