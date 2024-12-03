https://ria.ru/20241203/siriya-1987183644.html
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки
Сирийские вооруженные силы за минувшие 24 часа ликвидировали более 200 террористов на севере провинции Хама и в Идлиб, сообщается в заявлении главного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:36
2024-12-03T19:36
2024-12-03T19:47
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы за минувшие 24 часа ликвидировали более 200 террористов на севере провинции Хама и в Идлиб, сообщается в заявлении главного командования армии САР."В течении последних 24 часов… наши вооруженные силы ликвидировала более 200 террористов, включая главарей бандгрупп иностранного происхождения", - написано в заявлении.Также в коммюнике отмечается, что за минувшие сутки было сбито более 20 беспилотников, уничтожен оперативный штаб террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) и три склада с боеприпасами и оружием.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, хама (мухафаза), россия
В мире, Идлиб (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (мухафаза), Россия
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки
Сирийская армия ликвидировала более 200 террористов за сутки в Идлибе и Хаме