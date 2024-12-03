https://ria.ru/20241203/siriya-1987181498.html
США нанесли минимум один удар по провинции в Сирии, пишет Reuters
США нанесли минимум один удар по провинции в Сирии, пишет Reuters - РИА Новости, 03.12.2024
США нанесли минимум один удар по провинции в Сирии, пишет Reuters
США нанесли по меньшей мере один удар в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, который, как утверждается, был осуществлен в целях самообороны, передает агентство Рейтер РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:22
2024-12-03T19:22
2024-12-03T19:31
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США нанесли по меньшей мере один удар в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, который, как утверждается, был осуществлен в целях самообороны, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.Сирийский военно-полевой источник во вторник сообщил РИА Новости, что военная авиация США нанесла удары по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны."Американские военные нанесли по меньшей мере один удар в сирийском регионе Дейр-эз-Зор в целях самообороны", - говорится в сообщении агентства.Ранее во вторник сирийское государственное агентство САНА передавало, что сирийские войска отразили атаку курдских формирований, подконтрольных SDF, в провинции Дейр-эз-Зор. Позже министерство обороны Сирии сообщило о десятках погибших и раненых в рядах курдских формирований на севере провинций Дейр-эз-Зора и Хама.
https://ria.ru/20241201/irak-1986746161.html
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирийские демократические силы
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирийские демократические силы
США нанесли минимум один удар по провинции в Сирии, пишет Reuters
США нанесли минимум один удар по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии