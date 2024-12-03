https://ria.ru/20241203/siriya-1987127837.html

Дороги для выхода мирных жителей из Алеппо находятся под огнем террористов

Дороги для выхода мирных жителей из Алеппо находятся под огнем террористов - РИА Новости, 03.12.2024

Дороги для выхода мирных жителей из Алеппо находятся под огнем террористов

Михаил Алаеддин. Дороги, по которым мирные жители пытаются покинуть захваченный Алеппо, находятся под огнем террористов, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:42

2024-12-03T16:42

2024-12-03T18:12

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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Михаил Алаеддин. Дороги, по которым мирные жители пытаются покинуть захваченный Алеппо, находятся под огнем террористов, сообщил РИА Новости руководитель Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Кхазем. "Все пути, по которым пытаются уйти беженцы (из захваченных территорий), подвергаются обстрелам со стороны террористов",- сказал Кхазем. По словам правозащитника, критическая ситуация наблюдается на востоке провинции Алеппо в населенных пунктах, где находились лагеря с курдскими населениям. "Наши друзья курды в Алеппо оказались в тяжелой ситуации. Из лагеря Шахба они направились в Тель-Рифаат, там находились два дня в окружении и после вышли колоннами беженцев в город Табка. Ситуация очень опасная в тех районах. Были боестолкновения в районе Тайга (северо-восток провинции Алеппо) и в Манбидже, который контролируется "Военным советом Манбиджа" и формированиями "Щит Евфрата" и так называемой "Народной армией". В районе Шахба уже наблюдается присутствие террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, и они пытаются взорвать ситуацию любимый способами", - пояснил Кхазем. Курдская активистка гражданского общества в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо Джихан Мухаммад в свою очередь рассказал РИА Новости, что вопрос вывода курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) из районов Шейх-Максуд и Ашрафия города Алеппо находится на стадии переговоров, окончательные результаты ещё не достигнуты. На сегодняшний день, по ее словам, в курдских кварталах продолжается обычная жизнь, несмотря на окружение кварталов силами террористических группировок. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/oon-1987090354.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

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Обстановка в районе Шейх-Максуд в Алеппо, окруженном террористическими группировками Жители района Шейх-Максуд в Алеппо, где проживают преимущественно курды, отказываются покидать свои дома, сообщила РИА Новости активист гражданского сообщества Джихан Мухаммад. По ее словам, район находится в окружении террористических группировок, тем не менее горожане стараются жить нормальной жизнью. 2024-12-03T16:42 true PT0M31S

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в мире, алеппо, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024