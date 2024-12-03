https://ria.ru/20241203/siriya-1987103345.html

Источник: ясности по диалогу в рамках астанинского процесса по Сирии нет

Источник: ясности по диалогу в рамках астанинского процесса по Сирии нет - РИА Новости, 03.12.2024

Источник: ясности по диалогу в рамках астанинского процесса по Сирии нет

Ясности насчет переговоров участников астанинского процесса по Сирии в пятницу в Дохе нет, но такая возможность существует, сообщил РИА дипломатический источник РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:04

2024-12-03T15:04

2024-12-03T15:09

в мире

сирия

алеппо

россия

мария захарова

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Ясности насчет переговоров участников астанинского процесса по Сирии в пятницу в Дохе нет, но такая возможность существует, сообщил РИА дипломатический источник в Анкаре. Проведение встречи участников астанинского процесса по Сирии планируется в пятницу в Дохе, ведётся подготовка, сообщила во вторник газета Hürriyet со ссылкой на источники. Вопрос о встрече стран - участниц астанинского формата по Сирии в данный момент прорабатывается, заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нет ясности. Но возможности есть",- сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

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в мире, сирия, алеппо, россия, мария захарова, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024