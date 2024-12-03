Источник: ясности по диалогу в рамках астанинского процесса по Сирии нет
Hürriyet: встреча астанинского процесса по Сирии может состояться в пятницу
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Ясности насчет переговоров участников астанинского процесса по Сирии в пятницу в Дохе нет, но такая возможность существует, сообщил РИА дипломатический источник в Анкаре.
Проведение встречи участников астанинского процесса по Сирии планируется в пятницу в Дохе, ведётся подготовка, сообщила во вторник газета Hürriyet со ссылкой на источники. Вопрос о встрече стран - участниц астанинского формата по Сирии в данный момент прорабатывается, заявила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса
2 декабря, 14:01
"Нет ясности. Но возможности есть",- сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация