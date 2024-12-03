https://ria.ru/20241203/siriya-1987074275.html

В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском

В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском - РИА Новости, 03.12.2024

В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском

Беспилотник израильских ВВС выпустил ракету в машину на трассе от Дамаска в международный аэропорт, транспортное средство сгорело, сообщает сирийское... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:49

2024-12-03T12:49

2024-12-03T12:53

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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС выпустил ракету в машину на трассе от Дамаска в международный аэропорт, транспортное средство сгорело, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск. "Машина взорвалась в результате израильского авиаудара на дороге, ведущей в международный аэропорт Дамаска", - пишет агентство.

https://ria.ru/20241008/udar-1977059997.html

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Ольга Фомченкова

в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, израиль