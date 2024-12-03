https://ria.ru/20241203/siriya-1987074275.html
В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском
В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском - РИА Новости, 03.12.2024
В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском
Беспилотник израильских ВВС выпустил ракету в машину на трассе от Дамаска в международный аэропорт, транспортное средство сгорело, сообщает сирийское... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:49
2024-12-03T12:49
2024-12-03T12:53
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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС выпустил ракету в машину на трассе от Дамаска в международный аэропорт, транспортное средство сгорело, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск. "Машина взорвалась в результате израильского авиаудара на дороге, ведущей в международный аэропорт Дамаска", - пишет агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия, Израиль
В Сирии заявили об ударе ВВС Израиля по машине на трассе рядом с Дамаском
САНА: БПЛА израильских ВВС ракетой уничтожил машину на дороге в аэропорт Дамаска