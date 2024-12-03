https://ria.ru/20241203/siriya-1987065330.html

Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной

Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной - РИА Новости, 03.12.2024

Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной

Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:22

2024-12-03T12:22

2024-12-03T12:22

в мире

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

международный комитет красного креста (мккк)

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138094/44/1380944405_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4e621058376216a4e5623a27a4cee58d.jpg

ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро Международного Комитета Красного Креста (МККК) в соцсети X. "МККК внимательно и с большой озабоченностью следит за недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, в том числе в Идлибе и Алеппо. Ситуация на различных фронтах остается очень нестабильной и непредсказуемой, и в настоящее время жизни сотен тысяч людей находятся под угрозой", - сказано в публикации. Организация добавляет, что продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и искать доступ к людям, пострадавшим от ситуации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986967025.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html

https://ria.ru/20241202/oon-1986890480.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), международный комитет красного креста (мккк), обострение ситуации в сирии — 2024