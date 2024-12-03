Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной
МККК: жизни сотен тысяч человек на северо-западе Сирии находятся под угрозой
Машина Красного Креста . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро Международного Комитета Красного Креста (МККК) в соцсети X.
"МККК внимательно и с большой озабоченностью следит за недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, в том числе в Идлибе и Алеппо. Ситуация на различных фронтах остается очень нестабильной и непредсказуемой, и в настоящее время жизни сотен тысяч людей находятся под угрозой", - сказано в публикации.
Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии
2 декабря, 20:53
Организация добавляет, что продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и искать доступ к людям, пострадавшим от ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация.
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии
2 декабря, 15:34