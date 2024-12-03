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Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной - РИА Новости, 03.12.2024
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12:22 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/siriya-1987065330.html
Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной
Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной - РИА Новости, 03.12.2024
Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной
Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:22
2024-12-03T12:22
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
международный комитет красного креста (мккк)
обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро Международного Комитета Красного Креста (МККК) в соцсети X. "МККК внимательно и с большой озабоченностью следит за недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, в том числе в Идлибе и Алеппо. Ситуация на различных фронтах остается очень нестабильной и непредсказуемой, и в настоящее время жизни сотен тысяч людей находятся под угрозой", - сказано в публикации. Организация добавляет, что продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и искать доступ к людям, пострадавшим от ситуации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986967025.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html
https://ria.ru/20241202/oon-1986890480.html
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
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4.7
96
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), международный комитет красного креста (мккк), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Красный Крест назвал ситуацию на северо-западе Сирии нестабильной

МККК: жизни сотен тысяч человек на северо-западе Сирии находятся под угрозой

© РИА Новости / Олеся ПотаповаМашина Красного Креста
Машина Красного Креста - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Олеся Потапова
Машина Красного Креста . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Жизни сотен тысяч людей на северо-западе Сирии находятся под угрозой, ситуация крайне нестабильна, говорится в опубликованном заявлении сирийского бюро Международного Комитета Красного Креста (МККК) в соцсети X.
"МККК внимательно и с большой озабоченностью следит за недавней эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, в том числе в Идлибе и Алеппо. Ситуация на различных фронтах остается очень нестабильной и непредсказуемой, и в настоящее время жизни сотен тысяч людей находятся под угрозой", - сказано в публикации.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Швейцария призвала к срочной деэскалации в Сирии
2 декабря, 20:53
Организация добавляет, что продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и искать доступ к людям, пострадавшим от ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
2 декабря, 22:55
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии
2 декабря, 15:34
 
В миреАлеппоСирияХама (мухафаза)Международный комитет Красного Креста (МККК)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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