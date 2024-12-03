https://ria.ru/20241203/siriya-1987005865.html

Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал

Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал - РИА Новости, 03.12.2024

Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал

Группировки, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, после захвата Алеппо могут приблизиться к границе с Ливаном в случае, если... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:13

2024-12-03T07:13

2024-12-03T07:23

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воздушно-космические силы россии

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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Группировки, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, после захвата Алеппо могут приблизиться к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу, заявил РИА Новости генерал ливанской армии, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдуррахман Шхейтли. "Существует вероятность того, что вооруженные террористические группировки приблизятся к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу", — считает он. По оценкам эксперта, боевики и стоящие за ними силы "попытаются вынудить ливанскую армию в сопровождении контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) усилить свое присутствие в граничащих с Сирией районах и передислоцироваться к восточным границам вместо того, чтобы обеспечить эффективное присутствие у южных границ с Израилем". Как считает аналитик, вооруженные группировки попытаются продвинуться в направлении районов на юго-западе Сирии между населенными пунктами Эз-Забадани и Эль-Кусейр, откуда их ранее выбили при поддержке бойцов ливанского сопротивления. События в СирииТеррористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений. Прекращение огня между Ливаном и ИзраилемВ ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html

https://ria.ru/20241203/iran-1986987132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, алеппо, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024