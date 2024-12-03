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Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал - РИА Новости, 03.12.2024
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07:13 03.12.2024 (обновлено: 07:23 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/siriya-1987005865.html
Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал
Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал
Группировки, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, после захвата Алеппо могут приблизиться к границе с Ливаном в случае, если... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:13
2024-12-03T07:23
в мире
сирия
израиль
алеппо
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
воздушно-космические силы россии
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Группировки, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, после захвата Алеппо могут приблизиться к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу, заявил РИА Новости генерал ливанской армии, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдуррахман Шхейтли. "Существует вероятность того, что вооруженные террористические группировки приблизятся к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу", — считает он. По оценкам эксперта, боевики и стоящие за ними силы "попытаются вынудить ливанскую армию в сопровождении контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) усилить свое присутствие в граничащих с Сирией районах и передислоцироваться к восточным границам вместо того, чтобы обеспечить эффективное присутствие у южных границ с Израилем". Как считает аналитик, вооруженные группировки попытаются продвинуться в направлении районов на юго-западе Сирии между населенными пунктами Эз-Забадани и Эль-Кусейр, откуда их ранее выбили при поддержке бойцов ливанского сопротивления. События в СирииТеррористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений. Прекращение огня между Ливаном и ИзраилемВ ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986903678.html
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Дарья Буймова
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в мире, сирия, израиль, алеппо, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Алеппо, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном, заявил генерал

Генерал Шхейтли: сирийские боевики могут приблизиться к границе с Ливаном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Группировки, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, после захвата Алеппо могут приблизиться к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу, заявил РИА Новости генерал ливанской армии, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдуррахман Шхейтли.
"Существует вероятность того, что вооруженные террористические группировки приблизятся к границе с Ливаном в случае, если ситуация на поле боя в Сирии будет складываться в их пользу", — считает он.
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"Хезболла" назвала условие, при котором движение вступит в конфликт в Сирии
Вчера, 16:38
По оценкам эксперта, боевики и стоящие за ними силы "попытаются вынудить ливанскую армию в сопровождении контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) усилить свое присутствие в граничащих с Сирией районах и передислоцироваться к восточным границам вместо того, чтобы обеспечить эффективное присутствие у южных границ с Израилем".
Как считает аналитик, вооруженные группировки попытаются продвинуться в направлении районов на юго-западе Сирии между населенными пунктами Эз-Забадани и Эль-Кусейр, откуда их ранее выбили при поддержке бойцов ливанского сопротивления.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
Вчера, 22:55

События в Сирии

Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
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00:11

Прекращение огня между Ливаном и Израилем

В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В ООН сообщили о гибели 44 мирных жителей на северо-западе Сирии
Вчера, 22:40
 
В миреСирияИзраильАлеппоБиньямин НетаньяхуХезболлаООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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