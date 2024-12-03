Швейцария выделит 108,5 миллиона долларов на помощь Украине
Сенат Швейцарии одобрил выделение Украине 108,5 миллиона долларов через ЕБРР
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости. Швейцарский сенат одобрил выделение Украине помощи в размере 96,11 миллиона франков (около 108,5 миллиона долларов) через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) после запроса правительства Швейцарии на этот счет в сентябре, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
"Швейцария должна усилить свою поддержку восстановления Украины. Совет кантонов во вторник одобрил сумму в размере 96,11 миллиона франков, запрошенной Федеральным советом для участия в увеличении капитала ЕБРР", - сказано в документе.
Сенаторы считают, что, учитывая бизнес-модель ЕБРР, каждый дополнительный капитал в евро будет генерировать примерно шесть евро кредитов, поэтому до 2032 года Украина получит выгоду от капитализации на общую сумму около 24 миллиардов евро.
Швейцарским депутатам еще предстоит проголосовать по этому вопросу, чтобы утвердить эту помощь.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Швейцария планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов
3 октября, 20:47