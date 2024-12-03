https://ria.ru/20241203/shveytsariya-1987178471.html

Швейцария выделит 108,5 миллиона долларов на помощь Украине

Швейцария выделит 108,5 миллиона долларов на помощь Украине - РИА Новости, 03.12.2024

Швейцария выделит 108,5 миллиона долларов на помощь Украине

Швейцарский сенат одобрил выделение Украине помощи в размере 96,11 миллиона франков (около 108,5 миллиона долларов) через Европейский банк реконструкции и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:13

2024-12-03T19:13

2024-12-03T19:13

специальная военная операция на украине

швейцария

украина

берн (кантон)

сергей лавров

европейский банк реконструкции и развития

евросоюз

нато

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости. Швейцарский сенат одобрил выделение Украине помощи в размере 96,11 миллиона франков (около 108,5 миллиона долларов) через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) после запроса правительства Швейцарии на этот счет в сентябре, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны. В сентябре правительство Швейцарии объявило о намерении выплатить Украине такую сумму через ЕБРР. Обе палаты парламента должны были утвердить это решение. "Швейцария должна усилить свою поддержку восстановления Украины. Совет кантонов во вторник одобрил сумму в размере 96,11 миллиона франков, запрошенной Федеральным советом для участия в увеличении капитала ЕБРР", - сказано в документе. Сенаторы считают, что, учитывая бизнес-модель ЕБРР, каждый дополнительный капитал в евро будет генерировать примерно шесть евро кредитов, поэтому до 2032 года Украина получит выгоду от капитализации на общую сумму около 24 миллиардов евро. Швейцарским депутатам еще предстоит проголосовать по этому вопросу, чтобы утвердить эту помощь. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977198724.html

https://ria.ru/20241003/shvejtsarija-1976260122.html

швейцария

украина

берн (кантон)

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швейцария, украина, берн (кантон), сергей лавров, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, нато, в мире