Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро.
"Мы уже приняли Украину в качестве 17-ой федеральной земли, или почему огромные суммы наших налоговых денег постоянно утекают туда? Здесь все медленно катится под откос, а наши правители отдают последнюю рубашку", — написал один из комментаторов.
"Мы уже приняли Украину в качестве 17-ой федеральной земли, или почему огромные суммы наших налоговых денег постоянно утекают туда? Здесь все медленно катится под откос, а наши правители отдают последнюю рубашку", — написал один из комментаторов.
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"Пустая казна в Германии и сотни миллионов для Зеленского", — отметил другой.
"Шольц думает, что так он может купить избирателей. Наоборот. Я думаю, что большинство населения больше не хочет этой поддержки Украины", — поделился мнением еще один из читателей.
"Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — с иронией написал четвертый.
"Человек приносит деньги для боевых действий на восточном фронте против России и в то же время хочет поговорить с Путиным? Это чушь собачья!" — заключили читатели.
Накануне в правительстве Германии сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.
"Шольц думает, что так он может купить избирателей. Наоборот. Я думаю, что большинство населения больше не хочет этой поддержки Украины", — поделился мнением еще один из читателей.
"Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — с иронией написал четвертый.
"Человек приносит деньги для боевых действий на восточном фронте против России и в то же время хочет поговорить с Путиным? Это чушь собачья!" — заключили читатели.
Накануне в правительстве Германии сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.
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