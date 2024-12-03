https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html

Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии

Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии - РИА Новости, 03.12.2024

Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии

Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро. "Мы уже... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:19

2024-12-03T16:19

2024-12-03T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987037306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_955a4bc4a0d66ecb9b28605377249ab3.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро. "Мы уже приняли Украину в качестве 17-ой федеральной земли, или почему огромные суммы наших налоговых денег постоянно утекают туда? Здесь все медленно катится под откос, а наши правители отдают последнюю рубашку", — написал один из комментаторов. "Пустая казна в Германии и сотни миллионов для Зеленского", — отметил другой. "Шольц думает, что так он может купить избирателей. Наоборот. Я думаю, что большинство населения больше не хочет этой поддержки Украины", — поделился мнением еще один из читателей. "Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — с иронией написал четвертый. "Человек приносит деньги для боевых действий на восточном фронте против России и в то же время хочет поговорить с Путиным? Это чушь собачья!" — заключили читатели. Накануне в правительстве Германии сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, олаф шольц