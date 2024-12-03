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Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 03.12.2024 (обновлено: 16:40 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html
Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии
Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии - РИА Новости, 03.12.2024
Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии
Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро. "Мы уже... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:19
2024-12-03T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро. "Мы уже приняли Украину в качестве 17-ой федеральной земли, или почему огромные суммы наших налоговых денег постоянно утекают туда? Здесь все медленно катится под откос, а наши правители отдают последнюю рубашку", — написал один из комментаторов. "Пустая казна в Германии и сотни миллионов для Зеленского", — отметил другой. "Шольц думает, что так он может купить избирателей. Наоборот. Я думаю, что большинство населения больше не хочет этой поддержки Украины", — поделился мнением еще один из читателей. "Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — с иронией написал четвертый. "Человек приносит деньги для боевых действий на восточном фронте против России и в то же время хочет поговорить с Путиным? Это чушь собачья!" — заключили читатели. Накануне в правительстве Германии сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц

Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц в Киеве
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро.

"Мы уже приняли Украину в качестве 17-ой федеральной земли, или почему огромные суммы наших налоговых денег постоянно утекают туда? Здесь все медленно катится под откос, а наши правители отдают последнюю рубашку", — написал один из комментаторов.
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"Пустая казна в Германии и сотни миллионов для Зеленского", — отметил другой.

"Шольц думает, что так он может купить избирателей. Наоборот. Я думаю, что большинство населения больше не хочет этой поддержки Украины", — поделился мнением еще один из читателей.

"Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — с иронией написал четвертый.

"Человек приносит деньги для боевых действий на восточном фронте против России и в то же время хочет поговорить с Путиным? Это чушь собачья!" — заключили читатели.

Накануне в правительстве Германии сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф Шольц
 
 
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