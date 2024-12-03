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Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/sholts-1987013689.html
Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину
Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину - РИА Новости, 03.12.2024
Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину
Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:00
2024-12-03T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину об Украине. "Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он. Кроме того, Боуз поинтересовался, когда станет известна правда о "Северных потоках", которые повредили союзники Шольца, тем самым разрушив промышленность Германии. Накануне Шольц опубликовал в соцсети X послание президенту Путину, заявив о поддержке Украины. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241203/sholts-1986997538.html
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в мире, украина, олаф шольц, владимир путин, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия
Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину

Журналист Боуз напомнил Шольцу о немцах после его послания Путину

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину об Украине.

"Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он.
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 04:25
Кроме того, Боуз поинтересовался, когда станет известна правда о "Северных потоках", которые повредили союзники Шольца, тем самым разрушив промышленность Германии.

Накануне Шольц опубликовал в соцсети X послание президенту Путину, заявив о поддержке Украины.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияРоссия
 
 
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