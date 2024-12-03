https://ria.ru/20241203/sholts-1987013689.html

Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину

Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину - РИА Новости, 03.12.2024

Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину

Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину об Украине. "Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он. Кроме того, Боуз поинтересовался, когда станет известна правда о "Северных потоках", которые повредили союзники Шольца, тем самым разрушив промышленность Германии. Накануне Шольц опубликовал в соцсети X послание президенту Путину, заявив о поддержке Украины. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241203/sholts-1986997538.html

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олаф шольц, владимир путин, германия, россия