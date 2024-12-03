Шольцу задали неожиданный вопрос после его послания Путину
Журналист Боуз напомнил Шольцу о немцах после его послания Путину
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X канцлера Германии Олафа Шольца за его послание президенту России Владимиру Путину об Украине.
"Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он.
"Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?" — написал он.
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Кроме того, Боуз поинтересовался, когда станет известна правда о "Северных потоках", которые повредили союзники Шольца, тем самым разрушив промышленность Германии.
Накануне Шольц опубликовал в соцсети X послание президенту Путину, заявив о поддержке Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Накануне Шольц опубликовал в соцсети X послание президенту Путину, заявив о поддержке Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.