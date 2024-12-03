https://ria.ru/20241203/sholts-1987011228.html

Шольца поставили на место после его послания Путину

Шольца поставили на место после его послания Путину - РИА Новости, 03.12.2024

Шольца поставили на место после его послания Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц лжет, говоря о поддержке украинского народа, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:34

2024-12-03T08:34

2024-12-03T08:34

специальная военная операция на украине

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владимир путин

олаф шольц

сергей лавров

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц лжет, говоря о поддержке украинского народа, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на опубликованное политиком послание президенту России Владимиру Путину. В нем говорилось, что Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется."Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят", — ответила ему Панченко.Как отметила журналистка, чем дольше Зеленский остается во главе киевского режима, тем меньше становится Украина.Шольц приехал в Киев в понедельник с необъявленным визитом. В правительстве ФРГ сообщили, что анонсированный им транш помощи Украине на 650 миллионов евро включает преимущественно уже обещанное оружие: танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986865615.html

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

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