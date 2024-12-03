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Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию - РИА Новости, 03.12.2024
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04:54 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/shabutdinov-1986999821.html
Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию
Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию - РИА Новости, 03.12.2024
Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию
Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова Василий Алексеев покинул территорию РФ на следующий день после возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:54
2024-12-03T04:54
происшествия
россия
оаэ
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова Василий Алексеев покинул территорию РФ на следующий день после возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вопреки доводам защиты, в представленном материале имеется постановление об объявлении Алексеева В.А. в международный розыск, из которого следует, что 17 октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом Москва-Дубай (Объединенные арабские эмираты)", - сказано в документах. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 16 октября 2023 года в отношении неустановленных лиц. Третьего ноября того же года в отношении Алексеева вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Адвокат Алексеева при рассмотрении вопроса о заочном аресте фигуранта просил суд учесть, что его подзащитный имеет постоянное место жительства и регистрацию, у него на иждивении есть малолетние дети, а также что тот имеет постоянное место работы. "Каких-либо доказательств, что Алексеев В.А. постоянно проживает за пределами РФ и располагает значительными финансовыми ресурсами, в материалах дела не представлено", - утверждал защитник. Кроме того, ранее в суде стало известно, что супруга Василия Алексеева Елена, которую следствие также считает соучастницей Шабутдинова, вместе с мужем скрылась в ОАЭ. Алексеев занимал должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов "Лайк центр". Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. В настоящее время предварительное расследование по делу завершено. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
https://ria.ru/20240820/moskva-1967256431.html
https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981182809.html
https://ria.ru/20241202/chekalin-1986788208.html
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происшествия, россия, оаэ, аяз шабутдинов
Происшествия, Россия, ОАЭ, Аяз Шабутдинов
Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию

Соучастник Шабутдинова покинул Россию на следующий день после возбуждения дела

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова Василий Алексеев покинул территорию РФ на следующий день после возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вопреки доводам защиты, в представленном материале имеется постановление об объявлении Алексеева В.А. в международный розыск, из которого следует, что 17 октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом Москва-Дубай (Объединенные арабские эмираты)", - сказано в документах.
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Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 16 октября 2023 года в отношении неустановленных лиц.
Третьего ноября того же года в отношении Алексеева вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.
Адвокат Алексеева при рассмотрении вопроса о заочном аресте фигуранта просил суд учесть, что его подзащитный имеет постоянное место жительства и регистрацию, у него на иждивении есть малолетние дети, а также что тот имеет постоянное место работы.
"Каких-либо доказательств, что Алексеев В.А. постоянно проживает за пределами РФ и располагает значительными финансовыми ресурсами, в материалах дела не представлено", - утверждал защитник.
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В деле Шабутдинова появилась соучастница
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Кроме того, ранее в суде стало известно, что супруга Василия Алексеева Елена, которую следствие также считает соучастницей Шабутдинова, вместе с мужем скрылась в ОАЭ.
Алексеев занимал должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов "Лайк центр".
Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. В настоящее время предварительное расследование по делу завершено.
По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
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