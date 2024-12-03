https://ria.ru/20241203/shabutdinov-1986999821.html

Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию

Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию - РИА Новости, 03.12.2024

Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию

Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова Василий Алексеев покинул территорию РФ на следующий день после возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:54

2024-12-03T04:54

2024-12-03T04:54

происшествия

россия

оаэ

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова Василий Алексеев покинул территорию РФ на следующий день после возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вопреки доводам защиты, в представленном материале имеется постановление об объявлении Алексеева В.А. в международный розыск, из которого следует, что 17 октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом Москва-Дубай (Объединенные арабские эмираты)", - сказано в документах. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 16 октября 2023 года в отношении неустановленных лиц. Третьего ноября того же года в отношении Алексеева вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Адвокат Алексеева при рассмотрении вопроса о заочном аресте фигуранта просил суд учесть, что его подзащитный имеет постоянное место жительства и регистрацию, у него на иждивении есть малолетние дети, а также что тот имеет постоянное место работы. "Каких-либо доказательств, что Алексеев В.А. постоянно проживает за пределами РФ и располагает значительными финансовыми ресурсами, в материалах дела не представлено", - утверждал защитник. Кроме того, ранее в суде стало известно, что супруга Василия Алексеева Елена, которую следствие также считает соучастницей Шабутдинова, вместе с мужем скрылась в ОАЭ. Алексеев занимал должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов "Лайк центр". Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. В настоящее время предварительное расследование по делу завершено. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967256431.html

https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981182809.html

https://ria.ru/20241202/chekalin-1986788208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, оаэ, аяз шабутдинов