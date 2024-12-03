https://ria.ru/20241203/serbiya-1987132212.html

В Сербии протестующие устроили потасовку перед зданием городского собрания

В Сербии протестующие устроили потасовку перед зданием городского собрания - РИА Новости, 03.12.2024

В Сербии протестующие устроили потасовку перед зданием городского собрания

Протестующие из-за гибели 15 человек 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии устроили во вторник потасовку перед дверями... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:52

2024-12-03T16:52

2024-12-03T16:52

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БЕЛГРАД, 3 дек - РИА Новости. Протестующие из-за гибели 15 человек 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии устроили во вторник потасовку перед дверями скупщины (городского собрания) Нови-Сада, передает местный портал 021.rs.Скупщина Нови-Сада во вторник рассматривает требование оппозиции по отставке мэра Милана Джурича, которого поддерживает правящей большинство вокруг Сербской прогрессивной партии. Сторонники оппозиции во время заседания пытались продавить кордон полиции в дверях здания и проникнуть в городской представительный орган. Произошла потасовка. "Недостаточно того, что вы разрушили городскую администрацию (на прошлых протестах - ред.). Хотите тоже самое сделать с городским собранием? Призовите ваших сторонников, чтобы не били нашу полицию, это наш народ, наши друзья, родственники, соседи, кумовья, не сталкивайте между собой наших людей, в этом нет смысла", - цитирует портал обращение к оппозиции заммэра Джураджа Якшича. Отмечается, что кордону полиции удается сдержать толпу. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более десяти человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии, депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки в ходе протестов в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане.

https://ria.ru/20241125/serbiya-1985605901.html

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

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