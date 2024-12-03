https://ria.ru/20241203/selkhoz-1987160290.html

Свердловские депутаты приняли закон о поддержке частных с/х производителей

Свердловские депутаты приняли закон о поддержке частных с/х производителей - РИА Новости, 03.12.2024

Свердловские депутаты приняли закон о поддержке частных с/х производителей

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли закон о поддержке частных сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:18

2024-12-03T18:18

2024-12-03T18:18

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли закон о поддержке частных сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Закон принят на 38-м заседании Законодательного Собрания Свердловской области, которое прошло во вторник под председательством спикера Людмилы Бабушкиной. "Речь идет о том, чтобы крестьянские (фермерские) хозяйства, в том числе созданные без образования юридического лица, получили право работать по упрощенной системе налогообложения. Это серьезная поддержка. Таких хозяйств у нас более 600",– отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Эти хозяйства будут получать господдержку. Им станут доступны льготные кредиты, пониженная налоговая ставка единого сельхозналога, субсидии на покупку техники и так далее. Стоит напомнить, что в Свердловской области действует региональный закон "Об обеспечении продовольственной безопасности". Он содержит принципиальное требование, в соответствии с которым размер средств областного бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на очередной финансовый год, не может быть уменьшен по сравнению с размером средств, выделенных на эти цели в текущем финансовом году. Кроме того, с 1 января 2019 года на территории Свердловской области для всех категорий налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога установлена пониженная налоговая ставка в размере 5%. В июле нынешнего года на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон, предусматривающий продление действия пониженной налоговой ставки до 2027 года включительно. В ноябре нынешнего года депутаты приняли изменения в закон "Об установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)". Речь идет о мерах поддержки производителей сельхозпродукции в сфере овощеводства. Для аграриев, у которых выращивание корнеплодов занимает не менее 50% от всего производства, до 2027 года будет применяться нулевая налоговая ставка.

https://ria.ru/20241203/byudzhet-1987052274.html

https://ria.ru/20241129/sovet-1986510250.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина