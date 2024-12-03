https://ria.ru/20241203/schetchik-1987196064.html
Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области
Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области - РИА Новости, 03.12.2024
Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области
Арт-счетчик зафиксировал 1 миллион добрых дел, совершенных в Ростовской области в рамках одноименной эстафеты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:03
2024-12-03T21:03
2024-12-03T21:03
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Арт-счетчик зафиксировал 1 миллион добрых дел, совершенных в Ростовской области в рамках одноименной эстафеты, сообщает правительство региона. "Сегодня, 3 декабря, электронное табло арт-объекта "Счетчик добрых дел", установленного на площади Советов в Ростове-на-Дону, показало 1 миллион – именно столько добрых дел сделали жители Дона в рамках эстафеты Года добрых дел", - говорится в сообщении. Если наложить эту цифру на количество жителей Ростовской области, то в "Эстафете добрых дел" принял участие каждый четвертый житель региона. "Эстафета добрых дел" - одно из ключевых мероприятий Года добрых, который сейчас проходит в нашем регионе. В рамках эстафеты каждый желающий может сделать доброе дело, рассказать о нем и получить баллы - "Ростики". А затем обменять баллы на ценные призы", - рассказал замгубернатора области Артем Хохлов. Он добавил, что уже 10 декабря по традиции пройдет региональный фестиваль добровольчества "Доброфест", в рамках которого будут подведены итоги эстафеты с награждением самых активных организаторов, волонтеров и жителей области. Сама "Эстафета добрых дел" представляет собой игровую систему, в рамках которой ведется подсчет добрых дел и мероприятий, совершенных гражданами и организациями с использованием платформы "Добро.рф". Больше всего добрых дел жители совершили в категориях "Социальное волонтерство" (более 45% в направлении), "Волонтерство в сфере экологии и зоозащиты" (порядка 13%), "Патриотическое волонтерство" (около 12%). Проведение Года добрых дел позволило увеличить количество волонтеров на платформе "Добро.рф" на территории Ростовской области. Теперь в системе зарегистрировано 245 565 волонтеров и 6629 организаторов. Символом Года добрых дел определен ушастый еж, занесенный в Красную книгу Ростовской области, – его назвали Григорием Добрыниным. Уже сегодня с Григорием Добрыниным изготовлено множество различной атрибутики, которую также можно получить в обмен на "Ростики".
https://ria.ru/20241203/shkoly-1987089560.html
https://ria.ru/20241202/taganrog-1986920202.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону
Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области
В Ростовской области арт-объект "Счетчик добрых дел" достигнул одного миллиона
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Арт-счетчик зафиксировал 1 миллион добрых дел, совершенных в Ростовской области в рамках одноименной эстафеты, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 3 декабря, электронное табло арт-объекта "Счетчик добрых дел", установленного на площади Советов в Ростове-на-Дону
, показало 1 миллион – именно столько добрых дел сделали жители Дона в рамках эстафеты Года добрых дел", - говорится в сообщении.
Если наложить эту цифру на количество жителей Ростовской области
, то в "Эстафете добрых дел" принял участие каждый четвертый житель региона.
"Эстафета добрых дел" - одно из ключевых мероприятий Года добрых, который сейчас проходит в нашем регионе. В рамках эстафеты каждый желающий может сделать доброе дело, рассказать о нем и получить баллы - "Ростики". А затем обменять баллы на ценные призы", - рассказал замгубернатора области Артем Хохлов.
Он добавил, что уже 10 декабря по традиции пройдет региональный фестиваль добровольчества "Доброфест", в рамках которого будут подведены итоги эстафеты с награждением самых активных организаторов, волонтеров и жителей области.
Сама "Эстафета добрых дел" представляет собой игровую систему, в рамках которой ведется подсчет добрых дел и мероприятий, совершенных гражданами и организациями с использованием платформы "Добро.рф".
Больше всего добрых дел жители совершили в категориях "Социальное волонтерство" (более 45% в направлении), "Волонтерство в сфере экологии и зоозащиты" (порядка 13%), "Патриотическое волонтерство" (около 12%).
Проведение Года добрых дел позволило увеличить количество волонтеров на платформе "Добро.рф" на территории Ростовской области. Теперь в системе зарегистрировано 245 565 волонтеров и 6629 организаторов.
Символом Года добрых дел определен ушастый еж, занесенный в Красную книгу Ростовской области, – его назвали Григорием Добрыниным. Уже сегодня с Григорием Добрыниным изготовлено множество различной атрибутики, которую также можно получить в обмен на "Ростики".