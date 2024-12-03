https://ria.ru/20241203/schetchik-1987196064.html

Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области

Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области - РИА Новости, 03.12.2024

Арт-счетчик зафиксировал 1 млн добрых дел в Ростовской области

Арт-счетчик зафиксировал 1 миллион добрых дел, совершенных в Ростовской области в рамках одноименной эстафеты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:03

2024-12-03T21:03

2024-12-03T21:03

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Арт-счетчик зафиксировал 1 миллион добрых дел, совершенных в Ростовской области в рамках одноименной эстафеты, сообщает правительство региона. "Сегодня, 3 декабря, электронное табло арт-объекта "Счетчик добрых дел", установленного на площади Советов в Ростове-на-Дону, показало 1 миллион – именно столько добрых дел сделали жители Дона в рамках эстафеты Года добрых дел", - говорится в сообщении. Если наложить эту цифру на количество жителей Ростовской области, то в "Эстафете добрых дел" принял участие каждый четвертый житель региона. "Эстафета добрых дел" - одно из ключевых мероприятий Года добрых, который сейчас проходит в нашем регионе. В рамках эстафеты каждый желающий может сделать доброе дело, рассказать о нем и получить баллы - "Ростики". А затем обменять баллы на ценные призы", - рассказал замгубернатора области Артем Хохлов. Он добавил, что уже 10 декабря по традиции пройдет региональный фестиваль добровольчества "Доброфест", в рамках которого будут подведены итоги эстафеты с награждением самых активных организаторов, волонтеров и жителей области. Сама "Эстафета добрых дел" представляет собой игровую систему, в рамках которой ведется подсчет добрых дел и мероприятий, совершенных гражданами и организациями с использованием платформы "Добро.рф". Больше всего добрых дел жители совершили в категориях "Социальное волонтерство" (более 45% в направлении), "Волонтерство в сфере экологии и зоозащиты" (порядка 13%), "Патриотическое волонтерство" (около 12%). Проведение Года добрых дел позволило увеличить количество волонтеров на платформе "Добро.рф" на территории Ростовской области. Теперь в системе зарегистрировано 245 565 волонтеров и 6629 организаторов. Символом Года добрых дел определен ушастый еж, занесенный в Красную книгу Ростовской области, – его назвали Григорием Добрыниным. Уже сегодня с Григорием Добрыниным изготовлено множество различной атрибутики, которую также можно получить в обмен на "Ростики".

https://ria.ru/20241203/shkoly-1987089560.html

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ростовская область, ростов-на-дону