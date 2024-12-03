https://ria.ru/20241203/saratov-1987053793.html

В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница

В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница - РИА Новости, 03.12.2024

В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница

Лестничный марш в многоквартирном доме в Саратове обрушился, возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:40

2024-12-03T11:40

2024-12-03T11:40

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Лестничный марш в многоквартирном доме в Саратове обрушился, возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что во вторник в многоквартирном аварийном доме № 7 по 1-му Кавказскому тупику города Саратова произошло обрушение лестничного пролета. В прокуратуре региона уточнили, что из-за обрушения никто не пострадал. "По результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)... В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении СК региона. Следственный комитет также опубликовал кадры осмотра места происшествия в подъезде многоквартирного дома, где полностью разрушен лестничный марш от входа в подъезд до первого этажа. Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что инцидент произошел в пятиэтажном аварийном доме, включенном во второй этап программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Предположительно, причиной случившегося стал износ лестничного марша. По данному факту прокуратура внесла директору управляющей организации представление, в рамках рассмотрения которого ее работники уже приступили к выполнению работ по устройству нового лестничного марша... В настоящее время прокурорская проверка продолжается", - отмечается в сообщении региональной прокуратуры. В прокуратуре добавили, что ремонтные работы планируется завершить до конца дня.

https://ria.ru/20241121/saratov-1985102372.html

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)