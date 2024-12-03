https://ria.ru/20241203/sanktsii-1987127261.html

В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка

В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 03.12.2024

В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка

Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:40

2024-12-03T16:40

2024-12-03T16:40

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БУДАПЕШТ, 3 дек — РИА Новости. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook*.В понедельник в ходе визита в Москву Сийярто сообщил, что Венгрия ищет решение в ситуации с оплатой российских энергоносителей после внесения Газпромбанка в санкционный список США, а Россия заверила ее в приверженности продолжать поставки. В ноябре Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, венгрия, россия, сша, петер сийярто, газпромбанк, facebook, "дом.рф"