В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка
Сийярто: Венгрия нашла решение 3 из 4 проблем из-за санкций против Газпромбанка
Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 дек — РИА Новости. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook*.
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В ноябре Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
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