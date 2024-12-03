Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/sanktsii-1987127261.html
В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка
В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 03.12.2024
В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка
Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:40
2024-12-03T16:40
экономика
цены на нефть
венгрия
россия
сша
петер сийярто
газпромбанк
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
БУДАПЕШТ, 3 дек — РИА Новости. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook*.В понедельник в ходе визита в Москву Сийярто сообщил, что Венгрия ищет решение в ситуации с оплатой российских энергоносителей после внесения Газпромбанка в санкционный список США, а Россия заверила ее в приверженности продолжать поставки. В ноябре Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html
https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, венгрия, россия, сша, петер сийярто, газпромбанк, facebook, "дом.рф"
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Газпромбанк, Facebook, "Дом.РФ"
В Венгрии рассказали о решении проблем из-за санкций против Газпромбанка

Сийярто: Венгрия нашла решение 3 из 4 проблем из-за санкций против Газпромбанка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 дек — РИА Новости. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
29 ноября, 08:00
В понедельник в ходе визита в Москву Сийярто сообщил, что Венгрия ищет решение в ситуации с оплатой российских энергоносителей после внесения Газпромбанка в санкционный список США, а Россия заверила ее в приверженности продолжать поставки.
В ноябре Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе
23 ноября, 13:12
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияРоссияСШАПетер СийяртоГазпромбанкFacebook"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала