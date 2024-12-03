Рейтинг@Mail.ru
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 03.12.2024 (обновлено: 13:14 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами - РИА Новости, 03.12.2024
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:07
2024-12-03T13:14
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987078886_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_0bef68ce9b01a2c741999a49f049457c.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя после парламентских выборов эти политсилы получили большинство голосов от граждан. "Мы не вступаем в какой-либо союз с Социал-демократической партией. Я хочу обратиться ко всем добросовестным румынам, заявить о своем присоединении к AUR, к другим суверенистским формированиям, с которыми мы надеемся сформировать правящую коалицию", - заявил Симион журналистам. В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987078886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3412492366eaf03e3bf18461a0956abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния
В мире, Румыния
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами

В Румынии лидер AUR Симион исключил создание коалиции с социал-демократами

© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя после парламентских выборов эти политсилы получили большинство голосов от граждан.
«
"Мы не вступаем в какой-либо союз с Социал-демократической партией. Я хочу обратиться ко всем добросовестным румынам, заявить о своем присоединении к AUR, к другим суверенистским формированиям, с которыми мы надеемся сформировать правящую коалицию", - заявил Симион журналистам.
В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Еще один сосед Украины вспомнил о вечной России
Вчера, 08:00
 
В миреРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала