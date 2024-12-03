https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html

Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами

Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами - РИА Новости, 03.12.2024

Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами

Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:07

2024-12-03T13:07

2024-12-03T13:14

в мире

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987078886_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_0bef68ce9b01a2c741999a49f049457c.jpg

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя после парламентских выборов эти политсилы получили большинство голосов от граждан. "Мы не вступаем в какой-либо союз с Социал-демократической партией. Я хочу обратиться ко всем добросовестным румынам, заявить о своем присоединении к AUR, к другим суверенистским формированиям, с которыми мы надеемся сформировать правящую коалицию", - заявил Симион журналистам. В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния