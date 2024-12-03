Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами
В Румынии лидер AUR Симион исключил создание коалиции с социал-демократами
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что исключает возможность создания парламентской коалиции с социал-демократами, хотя после парламентских выборов эти политсилы получили большинство голосов от граждан.
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"Мы не вступаем в какой-либо союз с Социал-демократической партией. Я хочу обратиться ко всем добросовестным румынам, заявить о своем присоединении к AUR, к другим суверенистским формированиям, с которыми мы надеемся сформировать правящую коалицию", - заявил Симион журналистам.
В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).
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