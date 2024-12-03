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В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки - РИА Новости, 03.12.2024
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10:37 03.12.2024 (обновлено: 11:03 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/rubl-1987030386.html
В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки
В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки - РИА Новости, 03.12.2024
В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки
Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил ЦБ стабилизировать курс рубля путем интервенций вместо повышения ключевой ставки, его слова приводит РБК. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:37
2024-12-03T11:03
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втб (банк)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил ЦБ стабилизировать курс рубля путем интервенций вместо повышения ключевой ставки, его слова приводит РБК."Мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает", — заявил он.В пятницу заместитель председателя ЦБ Филипп Габунияотметил, что ЦБ будет выбирать конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу.На прошлой неделе курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ России сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб (банк), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк), Московская биржа
В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки

Первый зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил ЦБ стабилизировать курс рубля путем интервенций вместо повышения ключевой ставки, его слова приводит РБК.
«
"Мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает", — заявил он.
В пятницу заместитель председателя ЦБ Филипп Габунияотметил, что ЦБ будет выбирать конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу.
На прошлой неделе курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ России сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ (банк)Московская биржа
 
 
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