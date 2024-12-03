https://ria.ru/20241203/rossija-1987063307.html

Россия продолжает спецоперацию на Украине, заявил Песков

Россия продолжает спецоперацию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2024

Россия продолжает спецоперацию на Украине, заявил Песков

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине до достижения всех поставленных задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:13

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию на Украине до достижения всех поставленных задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле о послании Шокльца Путину, в котором говорится о дальнейшей поддержке Украины странами Запада. В понедельник в кабмине ФРГ сообщили, что анонсированный ранее Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает в себя преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T, это часть анонсированного в октябре пакета. Тогда в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским Шольц обещал, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20241202/poslanie-1986976052.html

https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, нато