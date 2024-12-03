https://ria.ru/20241203/rospotrebnadzor-1987130442.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш - РИА Новости, 03.12.2024

Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:48

2024-12-03T16:48

2024-12-03T16:48

куба

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. По имеющейся информации на данный момент случаи заболевания вирусом Марбург, Оропуш и оспой обезьян зарегистрированы в 17 странах. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении. Ведомством зарегистрированы тест-система для выявления вируса Марбург и лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе, уточнили в пресс-службе. Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски, подчеркнули в пресс-службе. Роспотребнадзор напомнил, при планировании отдыха необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

https://ria.ru/20241020/virusy-1978946265.html

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куба, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество