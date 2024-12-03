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Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш - РИА Новости, 03.12.2024
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16:48 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/rospotrebnadzor-1987130442.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш
Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш - РИА Новости, 03.12.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш
Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:48
2024-12-03T16:48
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. По имеющейся информации на данный момент случаи заболевания вирусом Марбург, Оропуш и оспой обезьян зарегистрированы в 17 странах. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении. Ведомством зарегистрированы тест-система для выявления вируса Марбург и лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе, уточнили в пресс-службе. Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски, подчеркнули в пресс-службе. Роспотребнадзор напомнил, при планировании отдыха необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
https://ria.ru/20241020/virusy-1978946265.html
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куба, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Куба, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

Роспотребнадзор: ситуация с вирусами Марбург и Оропуш держится под контролем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. По имеющейся информации на данный момент случаи заболевания вирусом Марбург, Оропуш и оспой обезьян зарегистрированы в 17 странах. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
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Ведомством зарегистрированы тест-система для выявления вируса Марбург и лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе, уточнили в пресс-службе.
Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски, подчеркнули в пресс-службе.
Роспотребнадзор напомнил, при планировании отдыха необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
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КубаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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