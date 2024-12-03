https://ria.ru/20241203/reabilitatsiya-1987147181.html

Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой

Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой - РИА Новости, 03.12.2024

Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой

Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:32

2024-12-03T17:32

2024-12-03T19:25

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. Главу государства сопровождают вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин. О Центре Центр был учрежден в 2004 году при содействии заместителя мэра в правительстве Москвы Людмилы Швецовой и с 2014 года носит ее имя. Он стал первым учреждением в городе, где были заложены основы комплексной реабилитации инвалидов, которая включает в себя медицинскую, психолого-педагогическую, социальную и профессиональную реабилитацию. Она оказывается в стационарной и нестационарной формах, а также специалистами мобильной службы реабилитации. Направление на курс реабилитации в центре могут получить москвичи с инвалидностью или с ограничениями здоровья, имеющие патологию, сопровождающуюся тяжелыми нарушениями функции движения. Перед разработкой реабилитационного курса пациенты проходят диагностику, по результатам которой разрабатывается индивидуальная программа. В ее основу положено сочетание технологий медицинской реабилитации, психолого-педагогической и логопедической коррекции, а также социальной реабилитации. Специалисты оказывают психологическую поддержку людям с инвалидностью и их семьям на протяжении всего процесса реабилитации, проводят индивидуальные и групповые занятия. В результате получить положительную динамику удается в 97,5% случаев. Пациенты и сотрудники За время работы центра комплексную медико-социальную реабилитацию получили более 32 тысяч горожан с инвалидностью и лиц с ограничениями жизнедеятельности, в том числе около 7 тысяч детей. В данный момент на сопровождении специалистов находится 60 семей. Более 150 сотрудников центра - неврологи, терапевты, врачи и инструкторы ЛФК, специалисты лабораторной и функциональной диагностики, психологи. О Швецовой Людмила Ивановна Швецова - российский государственный и политический деятель, в период с 2001 по 2011 год руководила комплексом социальной сферы в столице. Она была инициатором различных городских программ и проектов социальной помощи москвичам - инвалидам и сиротам, малоимущим и многодетным, ветеранам и пенсионерам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Центре реабилитации инвалидов имени Швецовой Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. Главу государства сопровождают вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин. 2024-12-03T17:32 true PT0M28S

Путин о необходимости создания центров протезирования и реабилитации в регионах страны Путин о необходимости создания специализированных центров протезирования и реабилитации в регионах страны 2024-12-03T17:32 true PT1M34S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, людмила швецова, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество