https://ria.ru/20241203/rassledovanie-1987005593.html

Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение

Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение - РИА Новости, 03.12.2024

Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение

Главе отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:06

2024-12-03T07:06

2024-12-03T07:16

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Главе отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону."В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме", - говорится в сообщении."Нет, не задержан. (Отцу грозит – ред.) до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.В понедельник, 2 декабря, региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.

https://ria.ru/20241202/dikhlofos-1986852993.html

https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, россия