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Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение - РИА Новости, 03.12.2024
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07:06 03.12.2024 (обновлено: 07:16 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/rassledovanie-1987005593.html
Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение
Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение - РИА Новости, 03.12.2024
Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение
Главе отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:06
2024-12-03T07:16
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Главе отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону."В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме", - говорится в сообщении."Нет, не задержан. (Отцу грозит – ред.) до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.В понедельник, 2 декабря, региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.
https://ria.ru/20241202/dikhlofos-1986852993.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, россия
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Россия
Главе отравившейся семьи в Красноярском крае предъявили обвинение

Главе отравившейся дихлофосом семьи в Красноярском крае предъявили обвинение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Главе отравившейся от дихлофоса семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону.
"В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии
Вчера, 13:12
"Нет, не задержан. (Отцу грозит – ред.) до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
В понедельник, 2 декабря, региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик
14 ноября, 06:54
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Отравление семьи в Красноярском краеРоссия
 
 
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