https://ria.ru/20241203/rada-1987138403.html
Рада отменила льготы лицам, которых лишили звания "Герой Украины"
Рада отменила льготы лицам, которых лишили звания "Герой Украины" - РИА Новости, 03.12.2024
Рада отменила льготы лицам, которых лишили звания "Герой Украины"
Украинский парламент принял в целом законопроект об отмене льгот лицам, лишенным звания "Герой Украины" и других госнаград, сообщил во вторник депутат Верховной РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:13
2024-12-03T17:13
2024-12-03T17:13
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинский парламент принял в целом законопроект об отмене льгот лицам, лишенным звания "Герой Украины" и других госнаград, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Рада приняла в целом законопроект о лишении льгот лиц, лишенных звания "Герой Украины". За - 259. Лица, которых в установленном порядке лишили звания "Герой Украины", будут терять право на налоговую социальную льготу", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что речь идет о лишенных не только звания "Герой Украины", но и любых госнаград. Законопроект о лишении государственных наград - звания "Герой Украины" и других государственных наград - за популяризацию России, а также за преступления против Украины был инициирован в июле этого года Владимиром Зеленским. Документ предлагает предусмотреть дополнительное наказание в виде лишения госнаград для осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также в качестве санкции по решению совета нацбезопасности и обороны. В конце ноября Зеленский подписал этот законопроект.
https://ria.ru/20241122/zelenskij-1985188921.html
https://ria.ru/20241203/rada-1987115403.html
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россия, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Рада отменила льготы лицам, которых лишили звания "Герой Украины"
Рада приняла законопроект об отмене льгот лицам, лишенных звания "Герой Украины"