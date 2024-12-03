https://ria.ru/20241203/pvo-1987203794.html

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:55

2024-12-03T22:55

2024-12-03T22:55

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом на территории региона вражеском беспилотнике, пострадавших и разрушений не было. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - говорится в сообщении главы региона. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, безопасность, россия, вооруженные силы украины