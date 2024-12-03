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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:55
2024-12-03T22:55
2024-12-03T22:55
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брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом на территории региона вражеском беспилотнике, пострадавших и разрушений не было. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - говорится в сообщении главы региона. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html
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брянская область, александр богомаз, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила еще один украинский БПЛА над Брянской областью