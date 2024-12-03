https://ria.ru/20241203/pvo-1987202122.html

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:26

2024-12-03T22:26

2024-12-03T22:26

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html

брянская область

россия

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность