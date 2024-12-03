https://ria.ru/20241203/pvo-1987202122.html
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:26
2024-12-03T22:26
2024-12-03T22:26
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области