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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/pvo-1987202122.html
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:26
2024-12-03T22:26
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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