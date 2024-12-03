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Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2024
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16:26 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/pvo-1987123169.html
Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД
Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2024
Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД
Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:26
2024-12-03T16:26
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. "Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - приводит слова Сибиги сайт украинского МИД. Он призвал союзников оказать помощь в поставке необходимых систем для "усиления энергетической устойчивости Украины" в зимний период. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241203/seul-1987107436.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей сибига, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Сибига, Сергей Лавров, НАТО
Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД

Глава МИД Сибига: Украина срочно нуждается в как минимум 20 системах ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО.
"Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - приводит слова Сибиги сайт украинского МИД.
Он призвал союзников оказать помощь в поставке необходимых систем для "усиления энергетической устойчивости Украины" в зимний период.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 15:26
 
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