https://ria.ru/20241203/pvo-1987123169.html

Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД

Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2024

Украина срочно нуждается в поставке дополнительных систем ПВО, заявил МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:26

2024-12-03T16:26

2024-12-03T16:26

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. "Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - приводит слова Сибиги сайт украинского МИД. Он призвал союзников оказать помощь в поставке необходимых систем для "усиления энергетической устойчивости Украины" в зимний период. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/seul-1987107436.html

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в мире, украина, россия, киев, андрей сибига, сергей лавров, нато