https://ria.ru/20241203/putin-1987190335.html

Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 03.12.2024

Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран с упором на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:27

2024-12-03T20:27

2024-12-03T20:27

россия

турция

сирия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

экономика

энергетика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Кремль сообщил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны, стороны обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии. "Обсужден также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие", - говорится в сообщении.

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россия

турция

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россия, турция, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика, энергетика