https://ria.ru/20241203/putin-1987145129.html

Путин поручил расширить сеть центров протезирования в регионах

Путин поручил расширить сеть центров протезирования в регионах - РИА Новости, 03.12.2024

Путин поручил расширить сеть центров протезирования в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой расширить сеть высококачественных центров протезирования и реабилитации в регионах России и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:24

2024-12-03T17:24

2024-12-03T17:25

россия

москва

владимир путин

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой расширить сеть высококачественных центров протезирования и реабилитации в регионах России и предоставить соответствующую программу, затрагивающую в том числе подготовку кадров для данной сферы. При посещении президентом РФ Центра инновационных технологий в ортопедии проходящие реабилитацию участники СВО рассказали Путину о проблеме нехватки высококачественных и многофункциональных центров протезирования в регионах. По словам собеседников главы государства, зачастую, чтобы поменять протез, нужно ехать в Москву. "Ехать неудобно", - согласился Путин. Президент РФ сообщил, что сейчас в данной сфере работают 240 компаний и тысячи специалистов. Но этого недостаточно, подчеркнул глава государства. Он добавил, что власти РФ будут заниматься вопросом подготовки необходимых специалистов и тиражировать лучшие практики по всей стране. "Будем делать обязательно. Я попрошу Татьяну Алексеевну подготовить программу", - добавил Путин. "У нас есть дополнение к тому, что вы сказали. 46 стационаров сложного протезирования. Наверное, сейчас на них нужно сделать акцент с точки зрения требования ребят и развить дальше", - сказала Голикова. Путин ответил вице-премьеру, что центров протезирования должно быть больше. "Ну 46 мало, вообще ни о чем. Ну что он, с Сахалина, как ему добираться? Нужно, чтобы было побольше, пошире по территориям. Программа нужна, предоставьте ваше видение того, как это должно быть пространственно распространено и создано на территориях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241203/putin-1987139091.html

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Путин о необходимости создания центров протезирования и реабилитации в регионах страны Путин о необходимости создания специализированных центров протезирования и реабилитации в регионах страны 2024-12-03T17:24 true PT1M34S

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россия, москва, владимир путин, здоровье - общество, татьяна голикова